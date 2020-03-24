2020-03-24T10:13:58+03:00
Происшествия

Прятал мачете в рукаве куртки: в Екатеринбурге поймали молодых людей с арсеналом оружия

Обоих забрали в отделение полиции для выяснения обстоятельств
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба региональной РосгвардииФото: пресс-служба региональной Росгвардии
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Минувшим вечером силовики Росгвардии получили тревожный сигнал от одного из кафе на улице Челюскинцев. В зал вошли два молодых человека. Один из них достал из куртки пистолет и мачете, но администратор успел нажать «тревожную кнопку».

- Подозрительные посетители сделали заказ и ушли. В момент, когда силовики прибыли по адресу, граждане возвращались в кафе. Однако, увидев росгвардейцев, молодые люди бросились бежать в разные стороны, но скрыться от сотрудником и все равно не удалось, - рассказали в пресс-службе региональной Росгвардии.

Фото: пресс-служба региональной Росгвардии

Фото: пресс-служба региональной Росгвардии

Задержанным оказалось 27 и 19 лет. Старший уже имел проблемы с законом - неоднократно привлекался к ответственности за мелкое хулиганство. Во время досмотра силовики обнаружили в рукаве его куртки 40-сантиметровый нож.В левом кармане кофты - пневматический пистолет, а в левом кармане куртки у его товарища - кастет.

Молодых людей забрали в отделение полиции для установления объективных и точных обстоятельств всего произошедшего. Все оружие силовики забрали и приобщили к материалам проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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