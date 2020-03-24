Коронавирус на Урале: за сутки медики обследовали 280 человек
По данным на утро 24 марта, за сутки лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» провела 515 исследований проб на коронавирус. Все их забрали у людей, у которых были к тому показания: либо симптомы ОРВИ, либо поездка за границу, либо контакт с уже зараженными людьми.
- Медики обследовали 281 человека. Всего с 1 февраля было проведено 8 185 исследований и обследовано 5 107 свердловчан, - сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Свердловской области.
На сегодняшний день на территории Урала официально подтверждено 9 случаев заболевания коронавирусом. Все девять человек сейчас находятся в ГКБ №40 под пристальным наблюдением врачей. Их состояние оценивается как стабильное.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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