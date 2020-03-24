2020-03-24T07:03:31+03:00
Общество

Завесили знаки и огородили забором: на Уралмаше начали реконструкцию сквера Орджоникидзе

Из городского бюджета на работы выделили 54 миллиона
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба Орджоникидзевского районаФото: пресс-служба Орджоникидзевского района
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Накануне на Уралмаше начали реконструкцию сквера Орджоникидзе. Периметр уже огородили деревянным каркасом забора и завели рядом знаки на светофорах. Закончить работы планируют уже к концу 2020 года, из городского бюджета выделили 54 миллиона.

- Обращаем особое внимание, что на время реконструкции пешеходный переход к скверу на проспекте Орджоникидзе будет закрыт, - добавляют в пресс-службе администрации Орджоникидзевсокго района.

Фото: пресс-служба Орджоникидзевского района

Фото: пресс-служба Орджоникидзевского района

Согласно проекту, в сквере появятся, в первую очередь, пешеходные дорожки и фонари. После этого построят игровую и ворк-аут площадки. Кроме того, на территории всего сквера высадят множество кустарников, сиреней, елей, берез, живую изгородь и даже застелят газон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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