Завесили знаки и огородили забором: на Уралмаше начали реконструкцию сквера Орджоникидзе
Накануне на Уралмаше начали реконструкцию сквера Орджоникидзе. Периметр уже огородили деревянным каркасом забора и завели рядом знаки на светофорах. Закончить работы планируют уже к концу 2020 года, из городского бюджета выделили 54 миллиона.
- Обращаем особое внимание, что на время реконструкции пешеходный переход к скверу на проспекте Орджоникидзе будет закрыт, - добавляют в пресс-службе администрации Орджоникидзевсокго района.
Фото: пресс-служба Орджоникидзевского района
Согласно проекту, в сквере появятся, в первую очередь, пешеходные дорожки и фонари. После этого построят игровую и ворк-аут площадки. Кроме того, на территории всего сквера высадят множество кустарников, сиреней, елей, берез, живую изгородь и даже застелят газон.
ИСТОЧНИК KP.RU