2020-03-24T06:28:38+03:00
Общество

Больше 140 тысяч свердловчан посмотрели онлайн-концерты от Свердловской филармонии

Количество зрителей превысило вместимость Большого зала в 200 раз
Мария Трапезникова
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Количество зрителей превысило вместимость Большого зала в 200 разКоличество зрителей превысило вместимость Большого зала в 200 разФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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С 20 марта Свердловская филармония запустила «антивирусный» проект #сфилармониейдома, благодаря которому все желающие могли наслаждаться классической музыкой во время онлайн-концертов. И за три дня их зрителям стали более 140 тысяч человек - количество онлайн-посетителей превысило вместимость Большого зала филармонии в 200 раз.

- В пятницу в рамках проекта состоялся первый концерт без зрителей – Уральский молодежный оркестр под управлением Алексея Доркина дал концерт при пустом зале, только для интернет аудитории. В субботу органным концертом Тараса Багинца в режиме онлайн был отмечен День рождения И.С. Баха, в воскресенье зрители смогли посмотреть шоу барабанов «Чувство ритма» из архивов «Виртуального концертного зала» Свердловской филармонии, - отметили в пресс-службе.

В онлайн-режиме филармония будет работать до 12 апреля. Кроме онлайн-концертов проект предлагает также открытый доступ к лекциям и лучшим записям из архива Виртуального концертного зала. Все их можно посмотреть на сайте Свердловской филармонии.

Напомним, что в онлайн-формат переходит в связи со вспышкой коронавируса не только классическая музыка. 3 апреля Teleclub и «Наше ТВ» запускает совместный онлайн-марафон с музыкантами, чьи концерты отменились из-за пандемии. На сегодняшний день заявлено больше 50 музыкантов всех жанров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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