2020-03-23T20:31:30+03:00
Общество

МегаФон развивает дистрибуцию сим-карт в онлайн-каналах

Теперь можно купить сим-карту и подключиться к оператору связи, не выходя из дома
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Фото: предоставлено МегаФонФото: предоставлено МегаФон
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Теперь можно купить сим-карту и подключиться к оператору связи, не выходя из дома. МегаФон открыл продажу сим-карт с саморегистрацией на Tmall, ресурсе AliExpress Россия и в своем интернет-магазине с бесплатной доставкой за 1 день. Это позволит минимизировать контакты и не посещать магазины тем, кто в текущей ситуации вынужден оставаться дома.

На первом этапе предложение запущено для жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска, но оператор планирует раcширять количество городов, в том числе на Урале.

Активировать сим-карту можно самостоятельно в любое удобное время через мобильное приложение МегаФона. Баланс сим-карты составляет 300 рублей, абонент при регистрации может выбрать любой из действующих тарифов.

МегаФон - единственный оператор, который предлагает авторизацию с подтверждением данных клиента через портал Госуслуги. Процесс занимает 2-3 минуты. Также можно воспользоваться биометрическим способом активации: сделать селфи с паспортом в руках и внести данные в приложении.

«Чтобы купить сим-карту, теперь не обязательно посещать салон связи или заключать контракт, общаясь с курьером. Мы расширили количество интернет-магазинов, в которых можно купить сим-карту с саморегистрацией, - отмечает коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон. - Это особенно актуально сейчас, когда многие вынуждены остаться дома, но при этом каждому важно находиться на связи со своими близкими. Можно приобрести онлайн и смартфон, и сим-карту к нему, выбрать удобный тариф в приложении и сразу начать пользоваться услугами оператора».

МегаФон первым из российских операторов связи начал продажи на Tmall в ноябре 2019 года. На старте в ассортименте был ряд моделей Apple iPhone, сейчас количество брендов и категорий представленных товаров расширилось.

Кроме Tmall и собственного интернет-магазина, сим-карты МегаФона с саморегистрацией представлены в ассортименте онлайн-магазинов «Связной», 1CLICK, ЮЛ@ЙН, ОНЛАЙН.РУ и Cenam.net.

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МегаФон развивает дистрибуцию сим-карт в онлайн-каналах
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