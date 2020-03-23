2020-03-23T20:10:20+03:00
Общество

Юлия Михалкова поделилась своими чувствами, после расставания с «Уральскими пельменями»

Экс-пельмешка назвала этот период в своей жизни долгим периодом послевкусия
Алина СУРИНА
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Фото: Instagram Юлии МихалковойФото: Instagram Юлии Михалковой
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Юлия Михалкова поделилась своими чувствами, после расставания с «Уральскими пельменями». Экс-пельмешка в своем посте в Instagram назвала этот период в жизни долгим периодом послевкусия.

Юлия Михалкова рассказала, что впервые за месяц включив дома телевизор, удачно попала на показ старых выпусков «Уральских Пельменей» с ее участием.

- Интересно, конечно! Меня в «Пельменях» уже полгода нет, а посмотришь ТВ - я, оказывается, там есть, словно и не уходила никуда, - написала Юлия Михалкова в Instagram.

Экс-участница «Уральских пельменей» поделилась с подписчиками, что такое же чувство дежавю она испытала, когда писала книгу в Майями и вспоминала веселые, откровенные истории о жизни в коллективе.

Юлия Михалкова сделала в своем посте вывод, что иногда расставание людей длится дольше самих отношений и становится куда более интересным периодом в жизни. Экс-пельмешка считает, что это парадокс, но по ее мнению воспоминания, опыт, извлеченные уроки, чувство благодарности к партнеру продолжают влиять на поведение, мысли, вдохновлять нас долгие годы, тогда как сами отношения могли длиться лишь месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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