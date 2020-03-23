Коронавирус в Екатеринбурге: мэрия ограничивает допуск посетителей

23 Март 2020 2020-03-23T17:48:37+03:00

Обратиться в администрацию города можно будет по электронной почте или телефону

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В Екатеринбурге из-за угрозы распространения коронавируса мэрия перестает принимать посетителей. Личный прием прекращают и районные администрации. Ограничения начинают действовать завтра. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

- Это решение принято в связи с угрозой распространения на территории уральской столицы новой коронавирусной инфекции COVID-19 на основании соответствующего поручения Правительства РФ, Указа Губернатора Свердловской области и ряда других документов, - рассказали в департаменте информационной политики Екатеринбурга.

Ограничение будет действовать до принятия решения об отмене дополнительных мер по защите населения от коронавирусной инфекции. Горожане могут отправить обращения бумажным письмом по адресу проспект Ленина, 24а, индекс 620014 или по электронной почте glava@ekadm.ru. Звонки от екатеринбуржцев принимают по телефону +7 (343) 353- 88-44.

ИСТОЧНИК KP.RU