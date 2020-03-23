2020-03-23T17:48:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Екатеринбурге: мэрия ограничивает допуск посетителей

Обратиться в администрацию города можно будет по электронной почте или телефону
Алина СУРИНА
Поделиться:
Прием граждан администрация ограничит с завтрашнего дняПрием граждан администрация ограничит с завтрашнего дняФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге из-за угрозы распространения коронавируса мэрия перестает принимать посетителей. Личный прием прекращают и районные администрации. Ограничения начинают действовать завтра. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

- Это решение принято в связи с угрозой распространения на территории уральской столицы новой коронавирусной инфекции COVID-19 на основании соответствующего поручения Правительства РФ, Указа Губернатора Свердловской области и ряда других документов, - рассказали в департаменте информационной политики Екатеринбурга.

Ограничение будет действовать до принятия решения об отмене дополнительных мер по защите населения от коронавирусной инфекции. Горожане могут отправить обращения бумажным письмом по адресу проспект Ленина, 24а, индекс 620014 или по электронной почте glava@ekadm.ru. Звонки от екатеринбуржцев принимают по телефону +7 (343) 353- 88-44.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Екатеринбурге: мэрия ограничивает допуск посетителей
Резня в Первоуральске на пороге суда: причины и последствия домашнего насилия
Во дворе на ВИЗе мусоровоз насмерть сбил пожилую женщину
ЕВРАЗ объявляет о дополнительных мерах безопасности в связи с распространением коронавируса
В Екатеринбурге завершили поиски 15-летней Анастасии Баскаковой
ПСБ предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса
Коронавирус в Екатеринбурге: детей, чьи родители сидят на домашнем карантине, не будут пускать в детские сады
Кредитный портфель ВТБ в Свердловской области вырос на четверть
Коронавирус на Урале: людей, нарушающих домашний карантин, будут принудительно изолировать
«Летальность снизилась на 28%»: свердловчане стали меньше болеть гриппом, ОРВИ и пневмонией
Коронавирус в Екатеринбурге: из-за отмены рейсов «Уральские авиалинии» перестают кормить пассажиров на борту
Коронавирус на Урале: медики рассказали о состоянии екатеринбуржцев, у которых обнаружили COVID-19
В Екатеринбурге полицейские ловили недобросовестных таксистов-нелегалов
Три екатеринбурженки попали в полуфинал международного конкурса «Мисс Офис»