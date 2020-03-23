Резня в Первоуральске на пороге суда: причины и последствия домашнего насилия

23 Март 2020 2020-03-23T17:47:32+03:00

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Кровавая драма произошла на прошлой неделе в Первоуральске. Молодая многодетная мать шла на заседание суда по побоям, у дверей административного суда на нее с ножом напал собственный муж. Женщина скончалась в здании суда.

О причинах и последствиях побоев в семье, домашнем насилии и способах борьбы с ним в студии радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» в беседе с программным директором радиостанции рассказала клинический психолог и кандидат психологических наук Наталья Куделькина.

Кровавую драму в Первоуральске можно было избежать, если бы стороны конфликта обратились за помощью 00:00 00:00

В ТАКОЙ СИТУАЦИИ ВСЕ - ЖЕРТВЫ

- В этой ситуации все ее участники – жертвы: и погибшая женщина, и мужчина, поломавший себе жизнь, и дети, и родственники. Персонаж из книг Агаты Кристи Эркюль Пуаро говорил, что самое лучшее преступление – это то, которое удалось предотвратить. К сожалению, в этой ситуации люди не смогли остановиться, довели ее до стадии неуправляемости. Надо было на нее реагировать, когда степень свободы еще есть. Когда тебя режут на улице ножом, то тут уже нет свободы – ты можешь бежать, защищаться, но вариантов нет, это уже итог.

Каждой такой ситуации предшествуют иногда неделя, а иногда годы отношений, которые движутся не туда, в которых уже есть риск. Это событие – результат того, что люди на него не реагировали.

- Кто не реагировал? Семейная пара или окружающие?

- Есть такая фраза: спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Ситуация ближе всего тем, кто в ней находится. Сама погибшая женщина больше всего была заинтересована в нормальном разрешении этой ситуации, и тот мужчина, который ее убил.

- Эта женщина воспротивилась насилию, агрессии со стороны гражданского мужа Вячеслава Попова. Но погибла.

- Нам на этой ситуации нужно поучиться, что нужно действовать в таких ситуациях заранее. Были же определенные признаки. Что особенно трагично в таких ситуациях: парадокс заключается в том, что убивают, как правило, люди, которые по своей природе не являются убийцами. Это сожители, которые друг к другу не равнодушны, но которые в какой-то момент «потеряли берега». Это, как правило, не равнодушные люди с холодным сердцем.

Человек - уникальное животное, он смог отвоевать себе две важные для него вещи – ум и свободу. У нас практически нет условных рефлексов, которые регулируют наше поведение. Поэтому для чего важны в условиях свободы психологические приемы в выстраивании взаимоотношений.

Если таких приемов и правил не будет, то из-за свободы человек совершает множество запрещенных поступков. В этой ситуации погибшая женщина не правильно оценила степень бешенства, в которой находился ее убийца.

Специалист поделилась советами для сложных ситуаций

ПРИУЧИЛИ С БЕСПОМОЩНОСТИ

- Каковы причины домашнего насилия?

- В большинстве случаев человек вырастает в ситуации, в которой насилие было. Поэтому он не реагирует на первые признаки. Это ситуация выученной беспомощности. Как правило, такие люди не ищут помощи, либо ищут ее слишком поздно. Екатеринбург – это город специалистов, надо к ним обращаться.

Есть профилактические группы для здоровых взрослых людей. Человек может прийти в эту группу и посмотреть, как он действует на других людей. Всегда надо ситуации примерять на себя. Если на тебя орут, спросить себя: что я сделал такого, чтобы на меня кричали? Может, я чего-то не слышу. Часто человек понимает, что от него ничего не зависит. Например, муж срывается на супругу просто, потому что на работе плохо дела идет.

- У кого искать помощи?

- Надо советоваться с родными людьми, со знакомыми, с друзьями. Они могут по-другому смотреть на эту ситуацию. Часто причиной насилия является зависимость. Надо ее лечить. Хотя в той же Областной наркологической больнице есть нормальная программа реабилитации. Стучитесь в разные двери, пока вам не откроют.

КОМПЕТЕНТНО

Глава пресс-службы полицейского Главка Свердловской области полковник Валерий Горелых:

- Нельзя жить с тираном, который бьет каждый день тебя и твоих детей. Эта женщина не стала терпеть и написала заявление. И ее гражданского супруга привлекли бы к предусмотренной законом ответственности. Железно можно утверждать, что состоялась бы неотвратимость наказания. Люди постепенно меняются. Если женщина оказалась в такой ситуации с детьми, если ей некуда поехать, Кто ее защитит? Нужно менять законодательство, и не просто так привлечь к ответственности, а необходим комплекс мер, который будет социально защищать такую категорию людей.

Это проблема остается актуальной не только для Свердловской области. Зачастую женщины и дети молчат о том, что происходит дома. Женщина думает, что если напишет заявление, то мужа посадят, и кто будет кормить семью. Но прощать нельзя, иначе все может закончиться печально.

Депутат Госдумы, член Комитета по охране здоровья Александр Петров:

- Закон о домашнем насилии нуждается в пересмотре. Депутаты, которые занимались подготовкой поправок в закон в то время, они, на мой взгляд, ошиблись. Необходимо взять другую экспертную группу и снова вынести этот закон на обсуждение в Государственную думу. Это должно быть, прежде всего, общественное обсуждение. Это комитет по вопросам семьи и женщин. Думаю, что мы сможем подключить к обсуждению все женские организации. На Урале у нас мощная, грамотная, профессиональная организация Союз женщин. Я думаю, что они должны быть в числе экспертов. Потому что научные экспертизы силовых структур, к сожалению, не дают истинной и четкой картины. Нам нужно мнение самих женщин по этому вопросу.

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ИСТОЧНИК KP.RU