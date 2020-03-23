2020-03-23T17:19:35+03:00
Происшествия

Во дворе на ВИЗе мусоровоз насмерть сбил пожилую женщину

Водитель не заметил пешехода, когда сдавал назад
Алина СУРИНА
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Женщина погибла на месте ДТПЖенщина погибла на месте ДТПФото: Алексей БУЛАТОВ
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Во дворе на ВИЗе мусоровоз насмерть сбил пожилую женщину. Водитель не заметил пешехода, когда сдавал назад. ДТП произошло на улице Викулова 46,б в 16:20.

- По предварительным данным мужчина-водитель мусоровоза «Скания» при движении задним ходом допустил наезд на пешехода. В результате ДТП от полученных травм женщина-пешеход скончалась на месте, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

78-летняя пенсионерка погибла до приезда скорой. По данным ГИБДД, водитель мусоровоза имеет стаж вождения 24 года. Как произошла трагедия сейчас устанавливают специалисты.

Фото: Инцидент Екатеринбург

Фото: Инцидент Екатеринбург

ИСТОЧНИК KP.RU

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