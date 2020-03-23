2020-03-23T16:23:44+03:00
Общество

ПСБ предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

ПСБ готов реструктурировать задолженность клиентов, пострадавших от коронавируса
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Кредитные каникулы предоставят на срок до двух месяцевКредитные каникулы предоставят на срок до двух месяцевФото: Алексей БУЛАТОВ
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ПСБ готов реструктурировать задолженность клиентов, пострадавших от коронавируса, и предоставить им кредитные каникулы на срок до двух месяцев.

«Мы готовы на индивидуальных условиях рассматривать обращения наших заемщиков, пострадавших от коронавируса, и предоставлять им отсрочку платежа, - отмечает Сергей Малышев, глава розничного блока ПСБ, - Для ПСБ обеспечение безопасности и сохранение здоровья работников и клиентов являются приоритетной задачей. Наши отделения работают в стандартном режиме, и мы более чем в двадцать раз увеличили частоту дезинфекций офисов. При этом мы рекомендуем клиентам посещать отделения только при крайней необходимости и пользоваться удаленными каналами обслуживания. На сегодняшний день почти все транзакции можно провести онлайн, даже ипотеку и потребительские кредиты наши клиенты оформляют через дистанционные каналы. В марте объем выдач по ипотеке и потребительским кредитам вырос в 2 раза, и большая часть выдач пришлась на дистанционные каналы. Сейчас более 90% операций клиенты ПСБ уже осуществляют через интернет и мобильный банк».

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