Три екатеринбурженки попали в полуфинал международного конкурса «Мисс Офис»

23 Март 2020 2020-03-23T13:43:49+03:00

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В Екатеринбурге прошел кастинг международного конкурса красоты «Мисс Офис-2020». В отборочном туре принимали участие 30 представительницы местных компаний, из них в полуфинал попали только три претендентки. В следующем туре поборются за корону ведущий инженер ПАО «Т Плюс» Анна Прокушева, менеджер по работе с ключевыми клиентами Группы компаний «Юг Руси» Ольга Подтяжкина и бренд-менеджер, ООО «Сима-ленд» Алина Галеева. Впереди у девушек подготовка к полуфиналу, а пока кастинги продут еще в 21 городе страны.

- Только 100 лучших девушек из России и зарубежья пройдут в полуфинал и будут допущены к интернет-голосованию. В сентябре любой желающий сможет проголосовать за трех понравившихся ему участниц. В финал пройдут 30 самых успешных и талантливых девушек, но победит только одна. Именно она получит титул «Мисс Офис – 2020», главный приз — 2 000 000 рублей (налог оплачивает организатор) и возможность стать лицом рекламной кампании учредителя и генерального спонсора конкурса – компании «Комус», - рассказывают организаторы конкурса «Мисс Офис-2020».

Кроме денежного приза участницы могут выиграть путешествие, гаджеты, украшения с бриллиантами, обучающие программы, дизайнерские наряды, косметические наборы, и множество других ценных подарков. Узнать подробнее о конкурсе и следить за конкурсантками можно на сайте конкурса.

ИСТОЧНИК KP.RU