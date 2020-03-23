При виде полицейских занервничал: в Екатеринбурге задержали электромонтера с наркотиками

23 Март 2020 2020-03-23T14:29:41+03:00

В свертках, которые нашли у него в машине, были 67,28 граммов «синтетики»

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Полиция Екатеринбурга в ходе акции "Сообщи, где торгуют смертью!" задержала мужчину, которого подозревают в сбыте наркотиков в особо крупном размере. Сотрудники патрульно-постовой службы заметили подозрительный Volkswagen на одной из улиц города. За рулем сидел местный житель, который при виде полицейских начал сильно нервничать.

- Во время осмотра салона его машины полицейские обнаружили полимерный сверток с веществом неизвестного происхождения, а также прозрачные пакетики с застежками типа «зип-лок», - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. - На место вызвали следственно-оперативную группу. Все доказательства изъяли.

Исследование показало, что в пакетиках был наркотик массой 67,28 граммов. А это расценивается как крупный размер. Полицейские выяснили, что задержанный мужчина работает электромонтером в одной из юрфирм города и ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

- У полицейских есть основание подозревать задержанного в намерении сбыть указанную партию «синтетики», - добавили в УМВД. - Судя по всему, он является так называемым «закладчиком», получившим данную оптовую партию для фасовки и дальнейшего распространения.

На мужчину завели уголовное дело. Максимальный срок, который теперь ему грозит - до 20 лет тюрьмы. До решения суда он будет находиться под стражей.

Сотрудники полиции напоминают, что информацию о распространении наркотиков можно сообщить по телефону дежурной части Управления МВД России по городу Екатеринбургу 8 (343) 294-14-94, отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД 8-999-368-04-97, а также по телефонам дежурных частей территориальных органов МВД по Екатеринбургу.

ИСТОЧНИК KP.RU