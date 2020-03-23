2020-03-23T12:40:41+03:00
Общество

Как провести время с семьей в условиях «самоизоляции» и сохранить хорошие отношения

Добрые отношения с близкими людьми в замкнутом пространстве – это искусство
Лев ИСТОМИН
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"Самоизоляция" - прекрасный повод побыть с семьей. Но общаться нужно по правилам"Самоизоляция" - прекрасный повод побыть с семьей. Но общаться нужно по правиламФото: Алексей БУЛАТОВ
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Из-за эпидемии коронавируса многих жителей России перевели на дистанционную работу. В итоге многие семьи вынуждены находиться дома круглыми сутками. Это оказалось для многих серьезным испытанием.

Даже космонавтов перед полетом на Орбиту учат правильному поведению и правилам общения с коллегами. Что уж говорить про простых «землян».

Дело в том, что человек – существо общественное, ему нужна постоянная смена обстановки, общение с разными людьми, новые эмоции.

«Комсомольская правда» делится важными правилами домашнего поведения, которые помогут прожить период «самоизоляции» без ссор и серьезных конфликтов.

1. Составьте расписание и определите личное пространство каждого члена семьи

Составьте четкий график – кто, сколько времени, чем занимается. Договоритесь на счет рабочего места для каждого, установите расписание сбора на кухне на завтрак, обед, полдник и ужин.

Важно четко составить список домашних дел – разобрать старые вещи, починить полку или дверь. Тогда вы многое успеете. Человек больше устает от безделья, чем от реальных дел.

2. Научитесь правильно разрешать конфликты

Первым критическим днем во время «самоизоляции» считается день №3. С одной стороны, все роли уже распределены, все заняты своим делом. Однако именно на третий день все постепенно начинают друг другу надоедать.

Поэтому научитесь не обижаться друг на друга без повода, и вовремя пресекайте конфликты, не доводите до «точки кипения».

3. Найдите лекарство от стресса

К стрессу в домашних условиях ведет однообразие. Его можно побороть при помощи приготовления разнообразных блюд, рецепты к которым можно подобрать всей семьей, играйте по вечерам в давно забытые игры не у компьютера устройте совместные просмотры комедий.

4. Спите больше

Работа дома - прекрасная возможность выспаться, ведь вам не нужно тратить время на сборы и дорогу на работу. Не забывайте, что сон – хороший способ укрепить иммунитет. Взрослым нужно спать не меньше 8 часов в сутки, а детям – минимум все 10 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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