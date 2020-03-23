Сел за руль спустя три дня после освобождения: на Урале водителя повторно поймали за пьяной ездой
В Невьянске, что в Свердловской области, под суд отправили местного жителя Александра Довгия, которого обвиняют в повторной езде на автомобилей в пьяном виде. Второй раз мужчину поймали в августе прошлого года - он сел за руль «ВАЗа» спустя три дня после освобождения из тюрьмы за аналогичное преступление и попался сотрудникам ГИБДД.
- По результатам освидетельствования на состояние алкогольного опьянения установлено наличие абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе в размере 0,351 мг/литр, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Второй раз Невьянский суд решил усилить меру наказания и отправил мужчину на год в колонию строгого режима, а также лишил прав на три года.
ИСТОЧНИК KP.RU