Сел за руль спустя три дня после освобождения: на Урале водителя повторно поймали за пьяной ездой

23 Март 2020 2020-03-23T12:34:34+03:00

Первый раз мужчину отправили в тюрьму за аналогичный проступок, но его это ничему не научило, и спустя три дня послед освобождения он снова сел за руль пьяным Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Первый раз мужчину отправили в тюрьму за аналогичный проступок, но его это ничему не научило

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В Невьянске, что в Свердловской области, под суд отправили местного жителя Александра Довгия, которого обвиняют в повторной езде на автомобилей в пьяном виде. Второй раз мужчину поймали в августе прошлого года - он сел за руль «ВАЗа» спустя три дня после освобождения из тюрьмы за аналогичное преступление и попался сотрудникам ГИБДД.

- По результатам освидетельствования на состояние алкогольного опьянения установлено наличие абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе в размере 0,351 мг/литр, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Второй раз Невьянский суд решил усилить меру наказания и отправил мужчину на год в колонию строгого режима, а также лишил прав на три года.

ИСТОЧНИК KP.RU