2020-03-23T12:07:14+03:00
Общество

ВТБ планирует предоставить кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса заемщикам

ВТБ готов индивидуально рассматривать обращения клиентов, оказавшихся в сложном финансовом положении
Поделиться:
Фото: предоставлено ВТБФото: предоставлено ВТБ
Изменить размер текста:

ВТБ готов индивидуально рассматривать обращения клиентов, оказавшихся в сложном финансовом положении в связи с коронавирусом. Считая социальную ответственность важнейшим принципом своей работы, банк разработал комплекс мер по поддержке пострадавших от коронавируса розничных заёмщиков, он начнёт действовать после принятия соответствующих решений.

Среди таких мер - отсрочка платежа по кредитным продуктам (как основной долг, так и проценты) клиентам, которые в результате пандемии оказались на больничном, понесли финансовые потери из-за карантина или неоплаченного отпуска. Кредитные каникулы могут быть предоставлены на срок до трех месяцев. Это собственная инициатива банка в дополнение к программам, действующим в рамках законодательства РФ (таким, например, как ипотечные каникулы). Детали и сроки запуска инициативы будут объявлены банком до конца марта.

Напоминаем, что, помимо этого, клиенты ВТБ могут воспользоваться оформленными страховыми программами. В ряде случаев они дают возможность получить страховые выплаты для компенсации ежемесячных платежей по кредитам в связи с временной нетрудоспособностью или госпитализацией.

При возникновении непредвиденной ситуации просим клиентов связаться с банком.

Мы следим за развитием ситуации и готовы предпринимать все необходимые меры для индивидуальной поддержки клиентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ планирует предоставить кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса заемщикам
Отправили на 19 лет за решетку: уралец с самодельным ружьем убил скупщика лома, а затем ограбил его
Местный оператор связи приготовил землякам призы
Свердловское минобразования запустило «горячие линии» для тех, кто сидит дома из-за карантина
Коронавирус на Урале: заявления о переносе досрочной сдачи ЕГЭ нужно подать до 1 апреля
Коронваирус на Урале: Высокинский проверил, как в Екатеринбурге обрабатывают общественный транспорт
На Урале коммунальщики выплатят двум семьям больше 800 тысяч за потоп в квартирах
Коронавирус на Урале: все случаи заражения в регионе - завозные
Приставки, настольные игры и наборы для творчества: сколько стоит занять детей во время карантина в Екатеринбурге
«#Останьтесьдома»: свердловские медики подключились к флешмобу итальянских врачей против коронавируса
Полиция завела уголовные дела после массовых поджогов на Уралмаше
Не соответствует проекту: под Екатеринбургом за 75 миллионов построили спорткомплекс с ошибками
Коронавирус на Урале: почтальоны доставляют пенсии изолированным пенсионерам прямо на дом
Доставайте телескопы и фотоаппараты: сегодня на небе Урала появится Марс