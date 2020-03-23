Отправили на 19 лет за решетку: уралец с самодельным ружьем убил скупщика лома, а затем ограбил его

23 Март 2020 2020-03-23T11:56:06+03:00

Гособвинитель просил посадить его в тюрьму на 20 лет

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В Свердловском областном суде вынесли приговор Виктору Берглезову, которого обвиняют сразу по двум статьям: «Убийство» и «Разбой с применением оружия и причинением тяжкого вреда здоровью». Мужчина в мае 2019 года с помощью самодельного двуствольного ружья застрелил скупщика лома, а затем ограбил его.

- Ранним утром, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в офис компании, которая занимается приобретением лема черных и цветных металлов, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области. - Увидев директора фирмы, он предложил ему купить металлолом. Коммерсанту же неоднократно заключал с мужчиной подобные сделки, поэтому у него ничего не вызвало опасений.

Оба мужчины прошли в кабинет директора, где разбойник достал из сумки ружье и выстрелил бизнесмену в голову. Мужчина погиб на месте. После убийства преступник забрал его кошелек с 20 тысячами рублей и сбежал.

- В ходе предварительного следствия органами СКР допрошено порядка 30 свидетелей, назначено и проведено 10 судебных экспертиз, - добавили в СКР.

Как отметили в региональной прокуратуре, в ходе судебных прений гособвинитель просил суд назначить преступнику 20 лет колонии строгого режима, с ограничением свободы на год. Однако суд чуть уменьшил срок, отправив мужчину за решетку на 19 лет, с ограничением свободы на 1 год. Кроме того, с него взыскали 1,8 миллионов рублей в пользу близких родственников погибшего директора - в качестве компенсации морального вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU