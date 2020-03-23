Выводили по лестницам и в масках: в Екатеринбурге из горящей многоэтажки спасли 21 жильца

23 Март 2020 2020-03-23T06:37:17+03:00

К счастью, никому из них медицинская помощь не понадобилась

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Ранним утром 23 марта в Екатеринбурге на улице Крауля загорелась многоэтажка. Диспетчеры МЧС получили вызов в 05:25, на место сразу же отправились 15 спасателей на четырех спецмашинах.

- На площади в пять квадратных метров огонь сильно повредил домашнее имущество в квартире, расположенной на втором этаже девятиэтажного жилого дома, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Прибывшие на место пожарные в срочном порядке эвакуировали по лестницам 19 человек, включая четырех маленьких детей. Еще двух взрослых звено газодымозащитной службы вывело на улицу с помощью масок «Самоспасатель». К счастью, никому из жильцов медицинская помощь не понадобилась.

Огонь сумели потушить уже через 20 минут, а разбирать сгоревшие конструкции закончили к 06:33.

ИСТОЧНИК KP.RU