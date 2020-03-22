2020-03-22T17:51:59+03:00
Происшествия

При столкновении грузовика и «Пежо» в Екатеринбурге пострадали дети 9 и 12 лет

С ушибами головы их отвезли в ДГКБ №9
Данил СВЕЧКОВ
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Грузовик въехал в заднюю часть легковушки. Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по ЕкатеринбургуГрузовик въехал в заднюю часть легковушки. Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу
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В половине третьего часа дня в Екатеринбурге на улице Куйбышева произошла авария. Рядом с домом №181 грузовик «Хово», двигавшийся со стороны Сибирского тракта врезался в попутно двигавшийся «Пежо 3008».

- В результате ДТП пострадали несовершеннолетние пассажиры автомобиля «Пежо 3008», девочка 9 лет и мальчик 12 лет, которые находилась на заднем пассажирском сидении и были пристегнуты ремнем безопасности, благодаря чему тяжелых травм они не получили, - сообщают в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу. - С места происшествия они доставлены в ДГКБ № 9, где после осмотра врачами поставлен диагноз: ушиб мягких тканей головы.

Из больницы детей отпустили домой. Добавим, что за рулем грузовика находился 36-летний мужчина, чей стаж водительский составляет 17 лет.

Причины аварии будут установлены в рамках административного расследования. Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

Причины аварии будут установлены в рамках административного расследования. Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

ИСТОЧНИК KP.RU

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При столкновении грузовика и «Пежо» в Екатеринбурге пострадали дети 9 и 12 лет
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