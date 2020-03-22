Верующие Екатеринбурга устроили «антикоронавирусный» автомобильный крестный ход
В воскресенье, 22 марта, в Екатеринбурге состоялся автомобильный крестный ход. В 14.00 от храма Успения Пресвятой Богородицы двинулся автобус с участниками - православными священниками и прихожанами.
- Объезжая уральскую столицу, они молятся об укреплении веры, о спасении всех недугующих и страждущих, о всех нуждающихся в утешении и выздоровлении, о защите Екатеринбурга «от губительного поветрия и смертоносной заразы», - сообщают в Екатеринбургской епархии.
Маршрут крестного хода объединил Собор Успения Пресвятой Богородицы, часовню Святой великомученицы Екатерины, храм на Крови, храм Святителя Саввы Сербского, храм в честь Казанской иконы Божией Матери на Химмаше, храм Рождества Христова на Уралмаше и завершился в Соборе Успения, являющемся «базой» Православной службы Милосердия. В каждом Храме верующие отслужили молебен.
ИСТОЧНИК KP.RU