Верующие Екатеринбурга устроили «антикоронавирусный» автомобильный крестный ход

22 Март 2020 2020-03-22T15:34:19+03:00

Они ехали на автобусе от храма к храму, молясь о выздоровлении и защите города

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В воскресенье, 22 марта, в Екатеринбурге состоялся автомобильный крестный ход. В 14.00 от храма Успения Пресвятой Богородицы двинулся автобус с участниками - православными священниками и прихожанами.

- Объезжая уральскую столицу, они молятся об укреплении веры, о спасении всех недугующих и страждущих, о всех нуждающихся в утешении и выздоровлении, о защите Екатеринбурга «от губительного поветрия и смертоносной заразы», - сообщают в Екатеринбургской епархии.

Маршрут крестного хода объединил Собор Успения Пресвятой Богородицы, часовню Святой великомученицы Екатерины, храм на Крови, храм Святителя Саввы Сербского, храм в честь Казанской иконы Божией Матери на Химмаше, храм Рождества Христова на Уралмаше и завершился в Соборе Успения, являющемся «базой» Православной службы Милосердия. В каждом Храме верующие отслужили молебен.

ИСТОЧНИК KP.RU