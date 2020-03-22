Коронавирус на Урале: в магазинах прекратился ажиотажный спрос на гречку и макароны

22 Март 2020 2020-03-22T14:38:35+03:00

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщает, что ситуация на товарном рынке региона стабильная

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Похоже, все кто хотел купить лишний пакет гречневой крупы, уже сделал это. В региональном оперативном штабе по профилактике коронавируса сообщают, что на Среднем Урале в магазинах ажиотажного спроса больше нет.

- Ажиотажа нет, торговые сети отмечают падение покупательского спроса на товары, на которые он кратковременно повышался - крупы, гречку, муку, макаронные изделия, - говорит Светлана Островская, замминистра АПК и потребительского рынка региона. - Вместе с тем, заявки поставщикам на эти позиции выросли в 2-3 раза, что позволит обеспечить большой запас продуктов на складах. Ситуация на товарном рынке стабильна.

В оперативном штабе отмечают, что региональные сельскохозяйственные рынки продолжают работать. На них усиленна дезинфекция.

ИСТОЧНИК KP.RU