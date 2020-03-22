Коронавирус на Урале: за сутки медики обследовали 444 человека в Свердловской области
Всего с 1 февраля они проверили 7115 человек
Исследовали пробы людей, которые недавно вернулись из-за границы или контактировали с теми, кто заразился или мог заразиться коронавирусом.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Как сообщают в оперативном штабе по профилактике коронавируса в Свердловской области, за прошедшие сутки в регионе проведено 448 исследований проб на коронавирус, которые забрали у людей, имеющих показания к тестированию.
- Медиками обследовано 444 человека, - сообщают в оперативном штабе. - Всего с 1 февраля проведено 7115 исследований.
По-прежнему на территории Свердловской области зарегистрировано лишь девять подтвержденных случаев COVID-19
ИСТОЧНИК KP.RU
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