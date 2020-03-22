В Березовском из горящего пятиэтажного дома эвакуировали 30 человек
Из них 12 детей
В тушении пожара были задействованы три единицы техники и шесть человек личного состава МЧС.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В третьем часу ночи в Березовском на улице Гагарина загорелся пятиэтажный жилой дом. Пламя вспыхнуло в квартире на втором этаже. Была повреждена комната, а также балкон.
- В тушении пожара были задействованы три единицы техники, шесть человек личного состава, - сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области. - Пожарно-спасательными подразделениями эвакуировано по лестничным маршам 30 человек, из них 12 детей.
Уже в 02.07 открытое горение было ликвидировано. Проливка и разбор сгоревших конструкций продолжались еще почти час. Никто из людей не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU