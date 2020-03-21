Свердловская область переходит на прямые выплаты работникам

21 Март 2020 2020-03-21T18:00:48+03:00

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Начиная с 1 января следующего года Свердловская область присоединяется к проекты Фонда соцстрахования России «Прямые выплаты», который дает гражданам гарантии независимо от финансового положения их работодателей получить пособия своевременно и в полном объеме. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

- На данный момент в регионе работает зачетный механизм: пособия по временной нетрудоспособности, материнству и детству работнику выплачиваются работодателем, а фонд компенсирует организациям суммы выплаченных им пособий, - отметили в мэрии.

Однако согласно нововведениям, расчет и выплата пособий будет осуществляться от ФСС напрямую. Напрямую будут выплачиваться следующие виды пособий:

- по временной нетрудоспособности;

- по беременности и родам;

- единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в больницах в ранние сроки беременности;

- единовременное пособие при рождении ребенка;

- ежемесячное пособие по уходу за ребенком;

- оплата отпуска на период курортно-санаторного лечения в связи с производственной травмой.

Для работников принцип оформления документов не изменится. А вот для работодателя такие нововведения означают, что страховые взносы уменьшаться не будут. Они будут платить их в размере 100 процентов. Кроме того, работодатели будут оплачивать самостоятельно первые три дня по листу временной нетрудоспособности, четыре дополнительных дня для ухода за детьми-инвалидами и пособие на погребение. Затем работодателю, как и сейчас, следует обратиться за возмещением этих видов выплат в Фонд социального страхования.

ИСТОЧНИК KP.RU