Слониха Макси и деревянная вывеска на входе: екатеринбуржцев просят поискать архивные фото зоопарка и его питомцев
В этом году Екатеринбургскому зоопарку исполняется 90 лет. В связи с этой круглой датой коллектив решил выпустить очередную книгу о питомцах и самом зоопарке. По этому случаю всех жителей Екатеринбурга и области просят порыться в чемоданах и фотоальбомах и поискать архивные фотографии, которые были сделаны в его стенах.
- Можно отправить в цифровом виде, а можно принести в бумажном. Мы их бережно отсканируем и вернем, - отмечают в пресс-службе.
Кроме того, в зоопарке решили поделиться старинными фотокарточками, которые обнаружились в альбомах. Вы только посмотрите, какие они удивительные!
Главный вход в зоопарк и кассу, 1988 год. Фото: Екатеринбургский зоопарк
Ребят в зоопарке катают на заряженной повозке, снимок 1960-ых годов. Фото: Екатеринбургский зоопарк
Пруд с водоплавающим птицами, на переднем плане лебеди, а на заднем пеликаны. Фото с открытки 1939 года. Фото: Екатеринбургский зоопарк
ИСТОЧНИК KP.RU