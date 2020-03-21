Слониха Макси и деревянная вывеска на входе: екатеринбуржцев просят поискать архивные фото зоопарка и его питомцев

21 Март 2020 2020-03-21T15:01:55+03:00

В преддверие юбилея зоопарк также решил поделиться некоторыми редкими кадрами из своих альбомов

Изменить размер текста: A A

В этом году Екатеринбургскому зоопарку исполняется 90 лет. В связи с этой круглой датой коллектив решил выпустить очередную книгу о питомцах и самом зоопарке. По этому случаю всех жителей Екатеринбурга и области просят порыться в чемоданах и фотоальбомах и поискать архивные фотографии, которые были сделаны в его стенах.

- Можно отправить в цифровом виде, а можно принести в бумажном. Мы их бережно отсканируем и вернем, - отмечают в пресс-службе.

Кроме того, в зоопарке решили поделиться старинными фотокарточками, которые обнаружились в альбомах. Вы только посмотрите, какие они удивительные!

Главный вход в зоопарк и кассу, 1988 год. Фото: Екатеринбургский зоопарк

Ребят в зоопарке катают на заряженной повозке, снимок 1960-ых годов. Фото: Екатеринбургский зоопарк

Пруд с водоплавающим птицами, на переднем плане лебеди, а на заднем пеликаны. Фото с открытки 1939 года. Фото: Екатеринбургский зоопарк

ИСТОЧНИК KP.RU