Урабнист из Екатеринбурга предложил утыкать центральную улицу пешеходными переходами
Урбанист из Екатеринбурга Владимир Злоказов предложил установить на улице Малышева сразу восемь пешеходных переходов. Напомним, реконструировать улицу планирует городская администрация.
Так, по словам общественника, первый следует установить напротив здания Верх-Исетского суда, так как пока что горожанам приходится перебегать через проезжую часть.
Следующую «зебру» следует установить на перекрестке улиц Вайнера - Малышева и таким образом продублировать подземный переход, не зарывая его. Такое «пешеходники» нужно поставить на перекрестках: Малышева - Добролюбова, Красноармейская, Луначарского - Бажова, Мичурина, Студенческая и Новгордцева. Последний можно сделать даже регулируемым.
- Сейчас водители поворачивают в сторону центра, несмотря на знак: сначала поворачивают направо в сторону Сыромолотова, а потом разворачиваются через трамвайные пути, - объясняет Злоказов. - Этот маневр нужно отрегулировать и при этом создать приоритет для выезда с Новогородцевой общественного транспорта в сторону центра.
Еще одну «зебру» общественник предлагает установить на перекрестке Высоцкого - Сыромолотова, хотя это уже, формально, не является улицей. Как объяснил сам Злоказов, все это войдет в общий пакет предложений, который он намерен показать администрации.
ИСТОЧНИК KP.RU