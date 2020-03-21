Урабнист из Екатеринбурга предложил утыкать центральную улицу пешеходными переходами

21 Март 2020 2020-03-21T14:23:34+03:00

Все его предложения войдут в пакет предложений по реконструкции Малышева

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Урбанист из Екатеринбурга Владимир Злоказов предложил установить на улице Малышева сразу восемь пешеходных переходов. Напомним, реконструировать улицу планирует городская администрация.

Так, по словам общественника, первый следует установить напротив здания Верх-Исетского суда, так как пока что горожанам приходится перебегать через проезжую часть.

Следующую «зебру» следует установить на перекрестке улиц Вайнера - Малышева и таким образом продублировать подземный переход, не зарывая его. Такое «пешеходники» нужно поставить на перекрестках: Малышева - Добролюбова, Красноармейская, Луначарского - Бажова, Мичурина, Студенческая и Новгордцева. Последний можно сделать даже регулируемым.

- Сейчас водители поворачивают в сторону центра, несмотря на знак: сначала поворачивают направо в сторону Сыромолотова, а потом разворачиваются через трамвайные пути, - объясняет Злоказов. - Этот маневр нужно отрегулировать и при этом создать приоритет для выезда с Новогородцевой общественного транспорта в сторону центра.

Еще одну «зебру» общественник предлагает установить на перекрестке Высоцкого - Сыромолотова, хотя это уже, формально, не является улицей. Как объяснил сам Злоказов, все это войдет в общий пакет предложений, который он намерен показать администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU