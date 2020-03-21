2020-03-21T12:48:18+03:00
Общество

Детский сад Екатеринбурга стал лучшим на всероссийском конкурсе

Проект коллектива был посвящен истории города
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба мэрии ЕкатеринбургаФото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга
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Детский сад №222 из Екатеринбурга стал лучшим и занял первое место с проектом «Мой родной город - моя малая родина» на всероссийском конкурсе инноваций «Качественное образование - будущее России» в номинации «Лучший проект образовательной организации».

- Этот проект направлен на воспитание духовно-нравственных качеств у детей дошкольного возраста через творческое освоение культуры родного и осознание исторических корней и связей, - отмечают в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

В авторском коллективе проекта приняли участие: заведующая детским садом Светлана Старостина, воспитатели Наталья Травина, Юлия Андреева, Дарья Елькина и учитель Юлия Нескороминая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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