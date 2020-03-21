Детский сад Екатеринбурга стал лучшим на всероссийском конкурсе

21 Март 2020 2020-03-21T12:48:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Детский сад №222 из Екатеринбурга стал лучшим и занял первое место с проектом «Мой родной город - моя малая родина» на всероссийском конкурсе инноваций «Качественное образование - будущее России» в номинации «Лучший проект образовательной организации».

- Этот проект направлен на воспитание духовно-нравственных качеств у детей дошкольного возраста через творческое освоение культуры родного и осознание исторических корней и связей, - отмечают в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

В авторском коллективе проекта приняли участие: заведующая детским садом Светлана Старостина, воспитатели Наталья Травина, Юлия Андреева, Дарья Елькина и учитель Юлия Нескороминая.

ИСТОЧНИК KP.RU