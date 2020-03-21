2020-03-21T09:02:44+03:00
Общество

Свердловский бизнес решил помочь деньгами в борьбе с коронавирусом

В СОСПП предложили построить филиал «Вектора» в Екатеринбурге
Мария Трапезникова
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В СОСПП предложили построить филиал «Вектора» в ЕкатеринбургеВ СОСПП предложили построить филиал «Вектора» в ЕкатеринбургеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей (СОСП) предложил региональным властям помощь в создании филиала научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», который находится в Новосибирске, в Екатеринбурге. Построить его хотят на базе ФБУН «Екатеринбургский научно-исследовательский институт вирусных инфекций».

Напомним, что именно в «Векторе» сейчас проводятся исследования на выявление вируса COVID-19. Филиалы открыли также в Москве и Санкт-Петербурге. Однако если лаборатории в городе нет, то анализы отправляются на исследование в Новосибирск. Все пробы уральцев направляются именно туда.

- Мы считаем необходимым реализовать дополнительно комплекс мероприятий по снижению актуальных рисков. Предлагаем рассмотреть возможность организации на базе института референс-лаборатории для оперативного реагирования на актуальные угрозы. В свою очередь члены Союза готовы оказать материальную и финансовую помощь, - отметил вице-президент СОСПП Михаил Черепанов.

Чтобы создать новосибирский филиал в Екатеринбурге, необходимо закупить тест-системы и подготовить кадры. И члены СОСПП готовы взять на себя все финансовые расходы в этом деле.

Напомним, сейчас в Свердловской области официально подтверждены диагнозы на коронавирус у шести человек. Все они находится в ГКБ №40, у всех стабильное состояние. По данным Роспотребнадзора, все они быстро идут на поправку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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