В Екатеринбурге ищут 15-летнего школьника, пропавшего неделю назад
В Екатеринбурге ищут 15-летнего школьника, пропавшего неделю назад. Платунов Парвиз Вячеславович ушел из дома 13 марта. О его местонахождении с этого времени ничего не известно. Как рассказали в полиции, ранее Парвиз уже уходил из дома. Его поиском сейчас занимаются полицейские и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».
- Он был одет в тёмную куртку, сиреневую рубашку, спортивные штаны и чёрные ботинки на белой подошве, - указано в ориентировке «Лиза Алерт».
Приметы:
Рост: 150 см.
Телосложение: xудощавое
Волосы: светло-русые
Если вы знаете, где может находиться Платунов Парвиз, волонтеры поискового отряда просят сообщить об этом по телефону инфоргу поиска Олесе 8-922-21-90-672 или в отделение полиции по телефону 356-42-06.
Фото: "Лиза Алерт"
ИСТОЧНИК KP.RU