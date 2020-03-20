2020-03-20T20:12:03+03:00
Общество

В Екатеринбурге ищут 15-летнего школьника, пропавшего неделю назад

Платунов Парвиз ушел из дома 13 марта
Алина СУРИНА
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Фото: "Лиза Алерт"Фото: "Лиза Алерт"
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В Екатеринбурге ищут 15-летнего школьника, пропавшего неделю назад. Платунов Парвиз Вячеславович ушел из дома 13 марта. О его местонахождении с этого времени ничего не известно. Как рассказали в полиции, ранее Парвиз уже уходил из дома. Его поиском сейчас занимаются полицейские и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

- Он был одет в тёмную куртку, сиреневую рубашку, спортивные штаны и чёрные ботинки на белой подошве, - указано в ориентировке «Лиза Алерт».

Приметы:

Рост: 150 см.

Телосложение: xудощавое

Волосы: светло-русые

Если вы знаете, где может находиться Платунов Парвиз, волонтеры поискового отряда просят сообщить об этом по телефону инфоргу поиска Олесе 8-922-21-90-672 или в отделение полиции по телефону 356-42-06.

Фото: "Лиза Алерт"

Фото: "Лиза Алерт"

ИСТОЧНИК KP.RU

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