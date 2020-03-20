На Урале 64 сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, выдали жилье только после вмешательства прокуратуры
На Урале 64 сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, после вмешательства прокуратуры выделили жилье. Прокуратура Нижнесергинского района провела проверку соблюдения жилищных прав. После нее выяснилось, что гражданам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей длительное время не предоставляли положенные им квартиры.
- В частности, в прокуратуру района с заявлением обращалась девушка, 1992 года рождения, имеющая статус ребенка-сироты в связи со смертью родителей. До совершеннолетия девушка проживала в семье опекунов, затем получила высшее образование в ГОУ ВПО «Уральский государственный лесотехнический университет», а затем на протяжении нескольких лет вынуждена была снимать жилье, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.
Прокуратура направила исковые заявления с требованием о возложении на Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области обязанности по предоставлению жилых помещений. Суд удовлетворил иски.
Девушке, которая обращалась с заявлением, а также еще 104 детям-сиротам, из них 64 сиротам по искам прокуратуры, вручены ключи от квартир в новостройке на улице Коммунистическая в Нижних Сергах.
ИСТОЧНИК KP.RU