На Урале 64 сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, выдали жилье только после вмешательства прокуратуры

20 Март 2020 2020-03-20T18:48:16+03:00

Сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей вручили ключи от квартир в новостройке Фото: Алексей БУЛАТОВ

Квартиры им не выделяли на протяжении длительного времени

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На Урале 64 сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, после вмешательства прокуратуры выделили жилье. Прокуратура Нижнесергинского района провела проверку соблюдения жилищных прав. После нее выяснилось, что гражданам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей длительное время не предоставляли положенные им квартиры.

- В частности, в прокуратуру района с заявлением обращалась девушка, 1992 года рождения, имеющая статус ребенка-сироты в связи со смертью родителей. До совершеннолетия девушка проживала в семье опекунов, затем получила высшее образование в ГОУ ВПО «Уральский государственный лесотехнический университет», а затем на протяжении нескольких лет вынуждена была снимать жилье, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Прокуратура направила исковые заявления с требованием о возложении на Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области обязанности по предоставлению жилых помещений. Суд удовлетворил иски.

Девушке, которая обращалась с заявлением, а также еще 104 детям-сиротам, из них 64 сиротам по искам прокуратуры, вручены ключи от квартир в новостройке на улице Коммунистическая в Нижних Сергах.

ИСТОЧНИК KP.RU