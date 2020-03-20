20 Март 2020 2020-03-20T18:22:04+03:00

За сутки в регионе обследовано 273 человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

Шесть заболевших екатеринбуржцев сейчас проходят лечение в ГКБ №40

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В Свердловской области за сутки не зарегистрировано новых случаев коронавирусной инфекции. Эту информацию подтвердили в Минздраве Свердловской области. Шесть заболевших екатеринбуржцев сейчас проходят лечение в ГКБ №40.

- Обеспечен полный комплекс медицинской помощи, включая необходимые лекарственные средства и медицинское оборудование. Пациенты чувствуют себя удовлетворительно, - рассказали в Минздраве Свердловской области.

Контактирующие с заболевшими также находятся под медицинским наблюдением. За сутки в регионе проведено 307 исследований, обследовано 273 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU