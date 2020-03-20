В Свердловской области за сутки не зарегистрировано новых случаев коронавирусной инфекции
В Свердловской области за сутки не зарегистрировано новых случаев коронавирусной инфекции. Эту информацию подтвердили в Минздраве Свердловской области. Шесть заболевших екатеринбуржцев сейчас проходят лечение в ГКБ №40.
- Обеспечен полный комплекс медицинской помощи, включая необходимые лекарственные средства и медицинское оборудование. Пациенты чувствуют себя удовлетворительно, - рассказали в Минздраве Свердловской области.
Контактирующие с заболевшими также находятся под медицинским наблюдением. За сутки в регионе проведено 307 исследований, обследовано 273 человека.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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