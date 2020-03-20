20 Март 2020 2020-03-20T17:35:39+03:00

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Сотрудников «Уральских авиалиний» перевели на сокращенную рабочую неделю. Это касается тех сотрудников, которые работают в офисе. Зарплату работникам начислят только за отработанное время. На такие меры пришлось пойти после запретов международных рейсов из-за коронавируса. Авиакомпания терпит серьезные убытки из-за массовых отмен рейсов.

- Это связано с тем, что за последнее время после запрета международных рейсов маршрутная сеть авиакомпании сократилась более чем на 50%, что привело к снижению доходности, - рассказали в пресс-службе авиакомпании.

Также «Уральским авиалиниям» пришлось закрыть прием на работу всех категорий сотрудников. Добавим, что аэропорт Кольцово также идет на крайние меры из-за снижения потока пассажиров международных рейсов. Сейчас там закрыли терминал международных авиалиний и планируют консервацию незадействованных площадей и мощностей зоны международных авиалиний, чтобы сократить расходы.

ИСТОЧНИК KP.RU