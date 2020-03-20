В Екатеринбурге почти на месяц закроют движение по улице Хасановской
Строители планируют закрыть движение почти на месяц по улице Хасановской в районе дома №32 на улице Шаумяна - с 24 марта по 17 апреля. На участке будут строить ливневую канализацию.
- После окончания земляных работ предприятие восстановит элементы нарушенного благоустройства, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.
Фото: Яндекс.Карты
Местных жителей просят отнестись с пониманием к временным неудобствам. На период перекрытия движение транспорта направят по улицам Шаумяна, Советских женщин и переулку Федорова. А водителей просят обращать внимание на новые знаки и указатели, а также заранее планировать маршрут движения.
ИСТОЧНИК KP.RU