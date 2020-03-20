2020-03-20T15:03:21+03:00
Общество

В Екатеринбурге почти на месяц закроют движение по улице Хасановской

На участке с 24 марта по 17 апреля будут строить ливневую канализацию
Мария Трапезникова
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Фото: Яндекс.ПанорамыФото: Яндекс.Панорамы
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Строители планируют закрыть движение почти на месяц по улице Хасановской в районе дома №32 на улице Шаумяна - с 24 марта по 17 апреля. На участке будут строить ливневую канализацию.

- После окончания земляных работ предприятие восстановит элементы нарушенного благоустройства, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Фото: Яндекс.Карты

Фото: Яндекс.Карты

Местных жителей просят отнестись с пониманием к временным неудобствам. На период перекрытия движение транспорта направят по улицам Шаумяна, Советских женщин и переулку Федорова. А водителей просят обращать внимание на новые знаки и указатели, а также заранее планировать маршрут движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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