Шпунт ЕВРАЗ НТМК использован при строительстве крупных объектов на Севере России

20 Март 2020 2020-03-20T14:43:17+03:00

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6,9 тыс. тонн шпунта Ларсена Л5УМ ЕВРАЗ НТМК использовано для возведения крупных инфраструктурных объектов на севере России. Отгрузка осуществлялась трейдинговой компанией ЕВРАЗ Металл Инпром.

1,8 тыс. тонн шпунта использовалось для строительства Центра крупнотоннажных морских сооружений в Мурманской области (Кольская верфь). Центр относится к числу крупнейших инвестиционных проектов в России за последние несколько лет. Площадь Кольской верфи, где использован шпунт ЕВРАЗ НТМК, составит более 150 га. Здесь будут ремонтировать морскую технику и строить морские комплексы для производства, хранения и отгрузки сжиженного природного газа. Во время строительства объекта задействуют арматурный, фасонный прокат и двутавровую балку ЕВРАЗа.

Также 2,5 тыс. тонн шпунта Ларсена ЕВРАЗ НТМК было использовано при строительстве нового корпуса НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в Санкт-Петербурге. Новое здание отделения экстренной помощи появится во Фрунзенском районе Петербурга. Завершить строительство планируется до декабря 2021 года.

Свыше 2,6 тыс. тонн шпунта отгружено на возрождение центра судоремонта (ЦС) "Звездочка" в городе Северодвинске. ЦС «Звездочка» — крупнейшее в России многопрофильное машиностроительное предприятие. Завод выполняет работы по строительству различных конструкций и за пределами судостроительного кластера.

«ЕВРАЗ НТМК — единственный в России производитель шпунта Ларсена, из которого изготавливаются горячекатаные шпунтовые сваи», — отметил управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарев.

Шпунт применяют для укрепления береговых линий и морских причалов, так как он предотвращает пропуск влаги и обрушение грунта. Шпунт Ларсена использовался для реконструкции морского порта Магадан, возведения спортивных объектов Универсиады в Казани, Олимпийских игр в Сочи, строительстве Нововоронежской АЭС-2, реконструкции набережной в Санкт-Петербурге и др.