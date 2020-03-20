2020-03-20T14:34:14+03:00
Общество

На Урале «Водоканал» задолжал своим работникам больше 2,5 миллионов рублей

В дело вмешалась прокуратура и устранила нарушения
Мария Трапезникова
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В дело вмешалась прокуратура и устранила нарушенияВ дело вмешалась прокуратура и устранила нарушенияФото: Мария ЛЕНЦ
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В Богдановиче, что в Свердловской области, МУП «Водоканал» задолжал своим работникам больше 2,5 миллионов рублей. Это выяснилось после проверки местной прокуратуры. Оказалось, что без зарплаты сидели 123 сотрудника - им не выплатили деньги за январь.

- Городским прокурором было проведено заслушивание руководителя предприятием о принимаемых им мерах по погашению задолженности по зарплате, сроках и порядке погашения, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Прокуратура потребовала у МУП «Водоканал» полного погашения долга перед сотрудниками. В адрес директора предприятия было внесено представление с требованием устранить нарушения. По результатам его рассмотрения директора привлекли к дисциплинарной ответственности. А всю зарплату работникам выплатили - с компенсацией за задержку в 16,5 тысяч совокупно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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