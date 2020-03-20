2020-03-20T14:17:50+03:00
Общество

ВТБ оборудовал все офисы безбумажной технологией

Доля операций, оформляемых без бумажных носителей, сегодня уже превышает 15%
Поделиться:
Фото: предоставлено ВТБФото: предоставлено ВТБ
Изменить размер текста:

ВТБ тиражировал технологию безбумажного обслуживания на всю сеть отделений – 1,5 тыс. офисов в России, сделав обслуживание клиентов более быстрым и безопасным. Доля операций, оформляемых без бумажных носителей, сегодня уже превышает 15%, клиенты банка подписали таким способом свыше 170 тыс. договоров. В планах ВТБ – довести этот показатель до 40% в 2020 г.

«Комфорт и безопасность обслуживания наших клиентов – основная задача ВТБ. В текущей ситуации мы разработали комплекс мер для их максимального удобства в отделениях. Одним из них является внедрение безбумажного обслуживания, которое мы решили расширить на 100% отделений уже в первом квартале. Использование гаджетов вместо подписания многостраничных бумажных договоров вдвое сокращает процесс обслуживания, и я уверен, что спрос клиентов на данную услугу будет только расти. К концу 2022 года мы планируем проводить уже 90% операций в безбумажном формате», – заявил Мигель Маркарянц, руководитель департамента розничного бизнеса – старший вице-президент ВТБ.

Самыми популярными услугами в безбумажных офисах ВТБ стали операции с картами (70%) и обслуживание текущих и накопительных счетов (20%). Далее идут выдача кредитов наличными, кредитных карт, а также обслуживание дебетовых и кредитных карт. Сервис доступен на самых востребованных типах операций по кредитам, картам и счетам. В течение 2020 года их перечень расширится – появятся депозиты, платежи, переводы, эскроу-счета.

ВТБ стал одним из первых банков, запустивших безбумажную технологию в своих офисах. При обслуживании клиентов в отделении сотрудник оформляет услугу и формирует электронный документ, а пользователь подтверждает операцию и подписывает все документы электронной подписью в мобильном приложении. Все подписанные таким способом договоры хранятся в специальном разделе ВТБ-Онлайн и доступны клиенту в любое время. Безопасность технологии реализуется за счет целого комплекса мер, подтверждающих авторство и неизменность подписанного клиентом документа, а также надежной системой хранения данных и электронных документов. Надежность реализованного механизма подтверждена независимой экспертизой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге почти на месяц закроют движение по улице Хасановской
Шпунт ЕВРАЗ НТМК использован при строительстве крупных объектов на Севере России
На Урале «Водоканал» задолжал своим работникам больше 2,5 миллионов рублей
ВТБ оборудовал все офисы безбумажной технологией
Превысил скорость и не справился с управлением: на свердловской трассе произошло смертельное ДТП с фурой
Коронавирус на Урале: екатеринбурженки не сыграют на Чемпионате России по волейболу
Банк Уралсиб и СК Уралсиб Страхование начали страховать корпоративные бизнес-карты
В Екатеринбурге полиция и МЧС проверили семьи, где люди были замечены в употреблении наркотиков
Исследование УБРиР: коронавирус увел клиентов в онлайн
Уральская культура из-за коронавируса ушла в интернет
Коронавирус на Урале: часть сотрудников свердловской «Почты России» переходит на «удаленку»
Коронавирус на Урале: с понедельника закрывается Ельцин-Центр
В Екатеринбурге завершили поиски 19-летней Яны Смирновой
Коронавирус на Урале: за сутки медики проверили больше 300 свердловчан
В Екатеринбурге за 28 миллионов отремонтируют лабораторный корпус ГКБ №40
На ВИЗ-Стали началась весенняя вакцинация
В Екатеринбурге в этом году снова пройдет встреча выпускников КВН
Фонду капитального ремонта Свердловской области шесть лет
Полицейские Екатеринбурга ловили родителей-нарушителей, перевозивших детей не по правилам ПДД