В Екатеринбурге полиция и МЧС проверили семьи, где люди были замечены в употреблении наркотиков

20 Март 2020 2020-03-20T13:13:45+03:00

Полиция работала вместе с МЧС и социальными работниками. Фото: УМВД по Екатеринбургу

В первую очередь проверяли те квартиры, где живут люди, которые были судимы

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В Екатеринбурге полиция, МЧС и представители социальной службы провели инструктажи с детьми и взрослыми из неблагополучных семей.

Мероприятие состоялось в рамках антинаркотической акции «Семья без наркотиков».

19 марта инспекторы из отдела по делам несовершеннолетних вместе с сотрудниками МЧС и работниками администрации Орджоникидзевского района проверили семьи, которые относятся к группе риска. Речь идет о семьях, где есть зависимые от наркотиков и алкоголя люди.

- Данный принцип комплексной работы предполагает взаимодействие специалистов разного профиля с детьми из социально-неблагополучных семей. При проведении такого мероприятия представители каждой структуры выполняют свои функции, но цель у всех одна – безопасность жизни людей, - отмечают в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.

Участники акции посетили десять адресов. В первую очередь те квартиры, где взрослые были судимы по уголовным или административным статьям из-за употребление запрещенных веществ.

Полицейские проводили с такими семьями разъяснительные беседы. Обсуждались вопросы правовой сферы, а также затрагивали темы вреда от употребления наркотиков.

19 марта силовики посетили 10 квартир. Фото: УМВД по Екатеринбургу

- Также инспектор напомнила детям и их родителям об административной и уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств и вручила агитационный материал, в котором подробно описано пагубное влияние наркотических средств на человека. В свою очередь, сотрудник спасательной службы напомнил о мерах пожарной безопасности в быту, - отметили в полиции.

Силовики уточнили, что подобные совместные акции будут продолжаться, ведь от этого зависят жизни и здоровье, как самих детей, так и их родителей.

В полиции отметили, что благодаря подобным визитам ситуация в семьях улучшается: родители отказываются от пагубных привычек и начинают больше внимания уделять своим детям.

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ИСТОЧНИК KP.RU