2020-03-20T12:52:39+03:00
Общество

Исследование УБРиР: коронавирус увел клиентов в онлайн

Ажиотаж вокруг темы коронавируса подогрел интерес пользователей к дистанционным каналам банковского обслуживания
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Покупки в интернет-магазинах стали делать на 40% чащеПокупки в интернет-магазинах стали делать на 40% чащеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Ажиотаж вокруг темы коронавируса подогрел интерес пользователей к дистанционным каналам банковского обслуживания. К такому выводу пришли аналитики Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР), проанализировав транзакционную активность клиентов с начала 2020 года.

По статистике, уже с середины февраля количество онлайн-транзакций при оплате продуктов выросло на 30% по сравнению с началом года. Покупки в интернет-магазинах стали делать на 40% чаще, использование финансовых сервисов для проведения платежей в интернете (Qiwi, Rapida-online, Yandex.Money и других) увеличилось на 30%.

«Думаю, всплеск активности связан с введенными мерами по сдерживанию распространения коронавируса в России. На фоне массовых сообщений о необходимости уделять повышенное внимание безопасности и охране своего здоровья люди стремятся минимизировать личное общение и переходят на дистанционное управление своими финансами, — считает руководитель направления транзакционного бизнеса УБРиР Денис Дергачев. — УБРиР — ответственный банк. Мы заботимся о здоровье наших клиентов и не хотим подвергать их опасности, поэтому постарались максимально улучшить и упростить их работу в дистанционных каналах – в интернет-банке и мобильном приложении».

Так, в октябре прошлого года в мобильном приложении была запущена акция по оплате услуг по QR-коду без комиссий. Увидев насколько сервис популярен у клиентов в нынешних условиях, банк решил не вводить комиссии по этому виду платежей. С помощью этого сервиса можно оплатить коммунальные услуги, детский сад, штрафы и прочее — любые квитанции, на которые нанесен QR-код. Кроме того, у пользователей есть возможность поделиться оплаченной ранее квитанцией. Для оплаты нужно всего лишь зайти в раздел «Платежи» в мобильном приложении, выбрать «Оплата по QR-коду», отсканировать код на квитанции и подтвердить оплату.

«Мы напоминаем нашим клиентам, что все свои ежедневные операции — перевод с карты на карту, оплату коммунальных платежей, услуг телефонной связи и интернета можно совершать в несколько кликов в дистанционных каналах. Кроме того, в интернет-банке и мобильном приложении можно с легкостью гасить ежемесячные платежи по кредитам. Приятный бонус дистанционных каналов еще и в том, что открывая онлайн-вклады, все наши клиенты получают надбавку к ставке. Переводя управление своими финансами в дистанционные каналы, клиент только выигрывает», — резюмировал Денис Дергачев.

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