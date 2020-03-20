2020-03-20T12:18:34+03:00
Общество

Коронавирус на Урале: с понедельника закрывается Ельцин-Центр

С 16 марта уже приостановили работу Музей Бориса Ельцина и Арт-галерея
Мария Трапезникова
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С 16 марта уже закрылись Музей Бориса Ельцина и Арт-галереяС 16 марта уже закрылись Музей Бориса Ельцина и Арт-галереяФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге из-за вспышки коронавируса начали массово закрываться общественные места. Под удар попали школы, вузы, концертные и спортивные площадки, даже рестораны, театры и музеи. Теперь закрывается и Ельцин-Центр - начиная с 23 марта.

- Вынужденная мера закрытия центра означает ответственный подход к делу, которым мы занимаемся. Да, нам очень жаль прерывать работу, Ельцин Центр несет финансовые потери, мы доставляем неудобства нашим гостям и арендаторам. Но никакие резоны не могут перевесить главный: мы должны сделать все, чтобы максимально обезопасить наших гостей, арендаторов и сотрудников, - сообщили в пресс-службе центра.

Всем арендаторам дают время на то, чтобы закрыться, поэтому и не блокируют доступ в здание одномоментно. Напомним, что с 16 марта уже закрылись Музей Бориса Ельцина и Арт-галерея. Кроме того, администрация отказалась от проведения всех культурных, образовательных и развлекательных программ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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