Коронавирус на Урале: за сутки медики проверили больше 300 свердловчан

20 Март 2020 2020-03-20T11:54:01+03:00

Изменить размер текста: A A

За минувшие сутки в Свердловской области было проведено 307 исследований проб на коронавирус. Их брали у людей, у которых имелись признаки ОРВИ и факты поездки в «зараженные» страны. По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19 по Свердловской области, медики обследовали 273 человека. А всего с 1 февраля было проведено 6 329 исследований.

Напомним, что на сегодняшний день на территории региона официально зарегистрировано шесть случаев заболеваний коронавирусом. В области введен режим повышенной готовности, закрыты на карантин все общественные места, включая школы, вузы, концертные и спортивные площадки. Теперь нельзя собираться больше 50 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус на Урале: новости на 20 марта 2020 года: что известно о ситуации на этот час. Последние новости о ситуации с коронавирусом в Екатеринбурге на 20 марта 2020 года (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU