2020-03-20T11:54:01+03:00
Общество

Коронавирус на Урале: за сутки медики проверили больше 300 свердловчан

Все они имели признаки ОРВИ и факты поездки в «зараженные» страны
Мария Трапезникова
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Все они имели признаки ОРВИ и факты поездки в «зараженные» страныВсе они имели признаки ОРВИ и факты поездки в «зараженные» страныФото: Олег УКЛАДОВ
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За минувшие сутки в Свердловской области было проведено 307 исследований проб на коронавирус. Их брали у людей, у которых имелись признаки ОРВИ и факты поездки в «зараженные» страны. По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19 по Свердловской области, медики обследовали 273 человека. А всего с 1 февраля было проведено 6 329 исследований.

Напомним, что на сегодняшний день на территории региона официально зарегистрировано шесть случаев заболеваний коронавирусом. В области введен режим повышенной готовности, закрыты на карантин все общественные места, включая школы, вузы, концертные и спортивные площадки. Теперь нельзя собираться больше 50 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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