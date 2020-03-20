На ВИЗ-Стали началась весенняя вакцинация

20 Март 2020 2020-03-20T11:02:24+03:00

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На ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) стартовала прививочная кампания против клещевого энцефалита. Для вакцинации металлургов предприятие закупило высокоэффективный препарат отечественного производства. Прививки сотрудники предприятия получают без отрыва от производства в заводском здравпункте.

Ежегодно на ВИЗ-Стали делают прививки не только от клещевого энцефалита, но и от гриппа, дифтерии, столбняка, гепатита гепатита В и других инфекционных заболеваний. Прививочная кампания охватывает около 90% работников предприятия.

Для профилактических и лечебных мероприятий, предсменных медосмотров на предприятии действует круглосуточный здравпункт с кабинетами вакцинопрофилактики и физиотерапии. Заводчане бесплатно получают медицинские услуги в лучших медучреждениях Екатеринбурга по программам добровольного медицинского страхования

На мероприятия по укреплению здоровья металлургов и членов семей в 2020 году компания направит около 10 млн рублей.