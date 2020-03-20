2020-03-20T11:02:24+03:00
Общество

На ВИЗ-Стали началась весенняя вакцинация

Для вакцинации металлургов предприятие закупило высокоэффективный препарат отечественного производства
Поделиться:
Фото: предоставлено ВИЗ-СтальФото: предоставлено ВИЗ-Сталь
Изменить размер текста:

На ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) стартовала прививочная кампания против клещевого энцефалита. Для вакцинации металлургов предприятие закупило высокоэффективный препарат отечественного производства. Прививки сотрудники предприятия получают без отрыва от производства в заводском здравпункте.

Ежегодно на ВИЗ-Стали делают прививки не только от клещевого энцефалита, но и от гриппа, дифтерии, столбняка, гепатита гепатита В и других инфекционных заболеваний. Прививочная кампания охватывает около 90% работников предприятия.

Для профилактических и лечебных мероприятий, предсменных медосмотров на предприятии действует круглосуточный здравпункт с кабинетами вакцинопрофилактики и физиотерапии. Заводчане бесплатно получают медицинские услуги в лучших медучреждениях Екатеринбурга по программам добровольного медицинского страхования

На мероприятия по укреплению здоровья металлургов и членов семей в 2020 году компания направит около 10 млн рублей.

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге почти на месяц закроют движение по улице Хасановской
Шпунт ЕВРАЗ НТМК использован при строительстве крупных объектов на Севере России
На Урале «Водоканал» задолжал своим работникам больше 2,5 миллионов рублей
ВТБ оборудовал все офисы безбумажной технологией
Превысил скорость и не справился с управлением: на свердловской трассе произошло смертельное ДТП с фурой
Коронавирус на Урале: екатеринбурженки не сыграют на Чемпионате России по волейболу
Банк Уралсиб и СК Уралсиб Страхование начали страховать корпоративные бизнес-карты
В Екатеринбурге полиция и МЧС проверили семьи, где люди были замечены в употреблении наркотиков
Исследование УБРиР: коронавирус увел клиентов в онлайн
Уральская культура из-за коронавируса ушла в интернет
Коронавирус на Урале: часть сотрудников свердловской «Почты России» переходит на «удаленку»
Коронавирус на Урале: с понедельника закрывается Ельцин-Центр
В Екатеринбурге завершили поиски 19-летней Яны Смирновой
Коронавирус на Урале: за сутки медики проверили больше 300 свердловчан
В Екатеринбурге за 28 миллионов отремонтируют лабораторный корпус ГКБ №40
На ВИЗ-Стали началась весенняя вакцинация
В Екатеринбурге в этом году снова пройдет встреча выпускников КВН
Фонду капитального ремонта Свердловской области шесть лет
Полицейские Екатеринбурга ловили родителей-нарушителей, перевозивших детей не по правилам ПДД