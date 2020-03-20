В Екатеринбурге в этом году снова пройдет встреча выпускников КВН

20 Март 2020 2020-03-20T10:57:08+03:00

О том, какие команды приедут, будет известно ближе к осени

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение об организации в Екатеринбурге второй встречи выпускников КВН в этом году. Уже даже назначен оргкомитет, который займется разработкой положения, подготовкой и организацией проведения игры.

- Какие команды приедут в Екатеринбург в этом году будет известно, скорее всего, только ближе к осени. Председателем оргкомитета конкурсного выступления команд «Игра – Встреча выпускников КВН» – 2020 назначен заместитель губернатора Павел Креков, всего в состав оргкомитета вошли 16 специалистов, - отметили в департаменте информполитики региона.

Напомним, что первая такая встреча прошла в прошлом году в конгресс-холле МВЦ «Екатеринбург-Экспо». В ней приняли участие команды «Уральские пельмени», «Сборная Камызякского края» и «ГородЪ ПятигорскЪ». Судили игру режиссер и телеведущий Юлий Гусман, певица Пелагея, генеральный директор медиахолдинга «СТС Медиа» Вячеслав Муругов, лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин и актер Михаил Галустян.

ИСТОЧНИК KP.RU