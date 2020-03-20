Электросетевая организация «РСК» информирует жителей Свердловской области о возможности технологических присоединений к электрическим сетям

20 Март 2020 2020-03-20T10:18:38+03:00

Изменить размер текста: A A

АО «РСК» в полном объеме оказывает комплекс услуг для создания технической возможности потребления электрической энергии, включая фактическое присоединение энергопринимающих устройств потребителя к электрическим сетям.

Порядок получения технических условий и присоединение любого объекта к сетям электроснабжения в Российской Федерации регламентирован «Правилами технологического присоединения…», принятыми Постановлением правительства РФ № 861 от 27 декабря 2004 года, с последующими изменениями и дополнениями. Данный документ определяет порядок получения возможности выполнения подключения объектов к электричеству физическим и юридическим лицам, являющимся потребителями, а также субъектам, осуществляющим производство и распределение электроэнергии, электростанциям, а также электросетевым предприятиям.

Рассмотрим основные моменты. Заявка подается в ту сетевую организацию, чьи объекты электроснабжения находятся ближе всего к участку заявителя. Близость энергетических объектов определяет более легкие техусловия, позволяющие получить доступ к электричеству. Форма подачи заявки может быть как бумажной, отправленной по почте, так и электронной, то есть, подаваться через Интернет, через личный кабинет на сайте сетевой организации либо на сайте регионального портала по техприсоединению seti.midural.ru. Полную информацию о порядке технологического присоединения к электрическим сетям можно узнать на сайте: www.svrsk.ru, в разделе «технологическое присоединение» или у специалистов компании, позвонив по телефону: +7 (343) 3794377.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом. Заключение договора является обязательным для сетевой организации. Договор на присоединение к электричеству содержит перечень технических мероприятий, выполнение которых обязательно для осуществления электроснабжения. Мероприятия и ответственные за их выполнение перечислены в приложенных техусловиях. В соответствии с действующими в РФ правилами технические условия составляют неотъемлемую часть договора на технологическое подключение.

АО «РСК» получив заявку на заключение договора и получение техусловий (ТУ) на подключение к электричеству, в течение 15 дней (в некоторых случаях 20 дней) со дня поступления заявки направит в адрес заявителя бумажный вариант либо электронный вариант заполненного и подписанного договора и технические условия, являющиеся неотъемлемой частью этого документа.

В свою очередь, заявитель, получивший от АО «РСК» подписанный проект договора и техусловия (ТУ), должен направить в наш адрес один экземпляр подписанного им документа в течение 20 дней. Если заявитель не согласен с положениями присланного ему проекта, он должен направить мотивированный отказ с протоколом разногласий, в котором указаны изменения текста договора и техусловий (ТУ), внесение которых необходимо, по его мнению. Все это должно быть сделано в течение тех же 20 дней.

Обращаем ваше внимание на возможность осуществить льготное технологическое присоединение. Подключить объект к электросетевой инфраструктуре по льготной ставке за 550 рублей возможно при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно, составляет 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. Категория надежности третья (один источник электроснабжения). Также имеется ограничение: льготой можно воспользоваться одному лицу не более одного раза в течение трех лет в границах муниципальных районов, городских округов.

По окончании всех работ по осуществлению технологического присоединения оформляется несколько документов: акт о выполнении технических условий является первым документом, оформляемым электросетевой компанией. Затем составляется акт о технологическом присоединении. Получив указанные документы, вы вправе обратиться с ними в энергосбытовую компанию для заключения договора энергоснабжения.

В заключении отметим, что договор энергоснабжения возможно заключить через сетевую организацию, не дожидаясь окончания процедуры технологического присоединения. Для этого необходимо на стадии подачи заявки указать об этом. Договор электроснабжения в таком случае будет считаться заключенным после подписания акта об осуществлении технологического присоединения.