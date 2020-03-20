2020-03-20T09:56:32+03:00
Общество

Газовики Екатеринбурга расчистили захламленную мусором квартиру

Из-за этого половина дома пять месяцев жила без газа
Мария Трапезникова
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Плита была 1988 года выпуска. Фото: "Екатеринбурггаз"Плита была 1988 года выпуска. Фото: "Екатеринбурггаз"
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В Екатеринбурге жители восьми квартир в доме по улице Краснофлотец, 6А пять месяцев жили без газа из-за своего «мусорного» соседа. Выявилось это в ходе плановой проверки газовиков - они и обнаружили негерметичность системы газоснабжения.

- Чтобы найти и устранить утечку газа, нужно было проверить оборудование в каждой квартире, но в одну дверь была наглухо закрыта. Газовый стояк пришлось отключить, - рассказали в пресс-службе «Екатеринбурггаз».

Мусор, который вынесли из кухни и ванной. Фото: "Екатеринбурггаз"

Мусор, который вынесли из кухни и ванной. Фото: "Екатеринбурггаз"

В проблемную квартиру удалось попасть лишь в феврале. Внутрь вошли представители районной администрации, ТСЖ и газовики. И то, что они там увидели, повергло их в шок - квартиры была от пола до потолка завалена мусором. Когда из кухни удалось выгрести весь мусор, там обнаружили газовую плиту 1988 года выпуска в неисправном состоянии: у нее проржавели подводящие трубки. Ее сразу же отключили. После чего была проведена опрессовка газопровода - падения давления не зафиксировано, газ по стояку пущен.

- Следует отметить, что отслужившие свой срок газовые плиты представляют серьезную опасность. Комплектующие изнашиваются и плита начинает пропускать газ, - предупредили в «Екатеринбурггаз». - В такой ситуации, когда идет утечка газа через устаревшее оборудование, а доступа нет, газовики вынуждены отключать стояк. Из-за этого соседи остаются без газа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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