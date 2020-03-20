«Синара-Центр» в Екатеринбурге закрывается на карантин

20 Март 2020 2020-03-20T09:16:10+03:00

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Постепенно в Екатеринбурге закрываются все общественные места: театры, музеи, библиотеки, зоопарк, кинотеатры, а также концертные площадки и площадки спортивных мероприятий. И вот, со следующей недели уходит на карантин культурно-выставочный комплекс «Синара-Центр». Об этом они рассказали на своей официальной странице.

- Галерея Синара Арт также приостанавливает работу. Культурные учреждения будут закрыты для посетителей до 12 апреля, если режим повышенной готовности не будет продлен, - уточняют там.

Вместе с тем, горожанам, которые очень хотели попасть на выставки, но времени все не было, дали последний шанс. Выставку Сальвадора Дали «Сюрреализм - это Я» можно посмотреть до 22 марта включительно, с 11:00 до 21:00.

ИСТОЧНИК KP.RU