2020-03-20T08:38:32+03:00
Общество

В Екатеринбурге запретят парковку еще на трех улицах

Кроме того, на двух участках нельзя будет поворачивать налево
Мария Трапезникова
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Кроме того, на двух участках в городе нельзя будет поворачивать налевоКроме того, на двух участках в городе нельзя будет поворачивать налевоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Екатеринбурге запретят парковаться еще на трех улицах. Специалисты МБУ «Центр организации движения» в целях улучшения содержания и обеспечения пропускной способности установят знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» уже во втором квартале этого года.

Парковку запретят на улицах:

- Первомайская (от Карлы Либкнехта до Тургенева);

- Машинная (от Фурманова до Щорса);

- Монтерская (от ТИтова до Смоленской).

Кроме того, чтоб повысить безопасность на дороге, ГИБДД Екатеринбурга решила запретить левые повороты с улицы Репина к дому №52 и на Широкореченский мемориал. Всех водителей просят обращать внимание на новые знаки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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