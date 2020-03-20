В Екатеринбурге запретят парковку еще на трех улицах
В Екатеринбурге запретят парковаться еще на трех улицах. Специалисты МБУ «Центр организации движения» в целях улучшения содержания и обеспечения пропускной способности установят знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» уже во втором квартале этого года.
Парковку запретят на улицах:
- Первомайская (от Карлы Либкнехта до Тургенева);
- Машинная (от Фурманова до Щорса);
- Монтерская (от ТИтова до Смоленской).
Кроме того, чтоб повысить безопасность на дороге, ГИБДД Екатеринбурга решила запретить левые повороты с улицы Репина к дому №52 и на Широкореченский мемориал. Всех водителей просят обращать внимание на новые знаки.
ИСТОЧНИК KP.RU