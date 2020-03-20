2020-03-20T06:56:20+03:00
Общество

Владимир Шахрин в гостях у Урганта рассказал о переносе концерта из-за коронавируса и пользе туалетной бумаги

Музыкант пришел на шоу вместе с поклонницами
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
Изменить размер текста:

Накануне вышел очередной выпуск шоу «Вечерний Ургант», в котором принял участие уральский музыкант и бессмертный лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин. Вместе с ведущим они обсудили перенос концерта в честь 35-летия со дня основания группы. Напомним, он должен был пройти 20 марта на «ВТБ Арене». Но концерт перенесли на 30 октября.

- Я вообще считаю, что из-за того, что сейчас происходит, многие вещи, которые ушли в прошлое, возвращаются. Мне кажется, в связи с дефицитом туалетной бумаги должны вернуться газеты и печатные издания. Они рано их списали, - отшутился Шахрин.

Музыкант поделился, что, когда летел из Екатеринбурга в Москву, все люди вокруг него были в масках: «Я понял, что в безопасности. 50 грамм водки - и вообще». Также по словам Шахрина, в Екатеринбурге, в целом, довольно спокойная обстановка.

Владимир Шахрин в гостях у Урганта.Видео: официальная страница шоу

Музыкант пришел в студию вместе со своими поклонниками. Поэтому Ургант решил спросить и про них.

- Уральские мужички - они такие, достаточно коржечки. В хорошем смысле - они хозяйственные. И поклонниц тоже нужно в хозяйство. Поэтому у нас из поклонниц теперь есть хороший фотограф, хороший водитель, придумщик анимаций различных во время концертов. Сегодня меня в аэропорту встретила вот. Никакого харрасмента - у нас семейная история, у группы «Чайф», - пошутил Шахрин. - Иногда мы собираемся пельмени все вместе страпять по 35 человек.

Напомним, что в Екатеринбурге введен режим повышенной готовности из-за вспышки коронавируса. Из-за этого сейчас отменяются все массовые мероприятия, численностью больше 50 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На ВИЗ-Стали началась весенняя вакцинация
В Екатеринбурге в этом году снова пройдет встреча выпускников КВН
Фонду капитального ремонта Свердловской области шесть лет
Полицейские Екатеринбурга ловили родителей-нарушителей, перевозивших детей не по правилам ПДД
Электросетевая организация «РСК» информирует жителей Свердловской области о возможности технологических присоединений к электрическим сетям
Заводчанка из Екатеринбурга ради пяти миллионов на всю страну пошутила про работу
В Екатеринбурге задержали второго подозреваемого в убийстве архитектора
ВТБ: россияне увеличили онлайн-покупки в 1,5 раза
Газовики Екатеринбурга расчистили захламленную мусором квартиру
Коронавирус на Урале: междугородние автобусы и автовокзалы стали дезинфицировать еще чаще
«Синара-Центр» в Екатеринбурге закрывается на карантин
Екатеринбурженку, которая пыталась записать дочку в первый класс по фальшивой прописке, отправили под суд
В Екатеринбурге запретят парковку еще на трех улицах
Изъяли больше двух килограммов: на Урале поймали банду наркоторговцев
В уральском поселке жуткую больницу с дырами в крыше отремонтируют весной
В Екатеринбурге из ТЦ выгоняют экоактивистов, принимающих на переработку мусор
Владимир Шахрин в гостях у Урганта рассказал о переносе концерта из-за коронавируса и пользе туалетной бумаги
В Екатеринбурге из горящей многоэтажки спасли 40 человек
Екатеринбургский зоопарк закрывает все крытые павильоны из-за коронавируса
Таксисты Екатеринбурга нашли новый способ обмана пассажиров
Закормили вредной едой: в Екатеринбурге спасли суриката, которого неправильно кормили в контактном зоопарке
В Екатеринбурге ищут 47-летнюю женщину в пуховике песочного цвета
Дамир Юсупов сфотографировался на фоне своего портрета в Сургуте
«Зеленка», «спутник», «свердловчанка»: уральцы предлагают названия социальной карты