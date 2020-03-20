Владимир Шахрин в гостях у Урганта рассказал о переносе концерта из-за коронавируса и пользе туалетной бумаги

20 Март 2020 2020-03-20T06:56:20+03:00

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Накануне вышел очередной выпуск шоу «Вечерний Ургант», в котором принял участие уральский музыкант и бессмертный лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин. Вместе с ведущим они обсудили перенос концерта в честь 35-летия со дня основания группы. Напомним, он должен был пройти 20 марта на «ВТБ Арене». Но концерт перенесли на 30 октября.

- Я вообще считаю, что из-за того, что сейчас происходит, многие вещи, которые ушли в прошлое, возвращаются. Мне кажется, в связи с дефицитом туалетной бумаги должны вернуться газеты и печатные издания. Они рано их списали, - отшутился Шахрин.

Музыкант поделился, что, когда летел из Екатеринбурга в Москву, все люди вокруг него были в масках: «Я понял, что в безопасности. 50 грамм водки - и вообще». Также по словам Шахрина, в Екатеринбурге, в целом, довольно спокойная обстановка.

Владимир Шахрин в гостях у Урганта.Видео: официальная страница шоу

Музыкант пришел в студию вместе со своими поклонниками. Поэтому Ургант решил спросить и про них.

- Уральские мужички - они такие, достаточно коржечки. В хорошем смысле - они хозяйственные. И поклонниц тоже нужно в хозяйство. Поэтому у нас из поклонниц теперь есть хороший фотограф, хороший водитель, придумщик анимаций различных во время концертов. Сегодня меня в аэропорту встретила вот. Никакого харрасмента - у нас семейная история, у группы «Чайф», - пошутил Шахрин. - Иногда мы собираемся пельмени все вместе страпять по 35 человек.

Напомним, что в Екатеринбурге введен режим повышенной готовности из-за вспышки коронавируса. Из-за этого сейчас отменяются все массовые мероприятия, численностью больше 50 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU