2020-03-20T06:12:15+03:00
Общество

Екатеринбургский зоопарк закрывает все крытые павильоны из-за коронавируса

Стоимость билетов для оставшихся экспозиций также снизится
Мария Трапезникова
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Екатеринбургский зоопарк закрывает все крытые павильоны из-за коронавирусаЕкатеринбургский зоопарк закрывает все крытые павильоны из-за коронавирусаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Екатеринбургской зоопарк временно закрывает все крытые павильоны, а также отменяет все массовые мероприятия из-за вспышки коронвируса. Напомним, на этой неделе вышел приказ губернатора Куйвашева, согласно которому теперь нельзя собираться больше 50 человек.

- Отменены все показательные кормления, тематические дни, праздники. Также прекращена образовательная деятельность - занятия в кружке юных биологов зоопарка и занятия с использованием прирученных животных, - сообщают в пресс-службе зоопарка.

Кроме того, администрация решила снизить стоимость билетов на те экспозиции, которые работают без изменений. Теперь с 20 марта за полный входной билет нужно будет заплатить 100 рублей, за льготный - 50. Для осмотра будут доступны открытые вольеры с медведями, тиграми, крупными хищными птицами, выдрами и вольерами хищников умеренных широк (рысями, леопардами, волками).

Напомним, на этой неделе в Екатеринбурге обнаружили первый случай заболевания коронавирусом. А вчера подтвердились диагнозы у еще пятерых. В регионе введен режим повышенной готовности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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