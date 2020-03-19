2020-03-19T19:53:23+03:00
Общество

Закормили вредной едой: в Екатеринбурге спасли суриката, которого неправильно кормили в контактном зоопарке

Питомица Нюся угодила в зооклинику после закрытия зоопарка
Алина СУРИНА
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Фото: издание "Лампа"Фото: издание "Лампа"
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В Екатеринбурге спасли суриката, которого неправильно кормили в контактном зоопарке. Вредную еду животному давали посетители. Об этом пишет издание «Лампа». Питомица Нюся угодила в зооклинику сразу после закрытия контактного зоопарка.

Из-за плохого питания сурикат все время болел. К таким выводам пришли ветеринары, которым пришлось лечить Нюсю от воспаления и удалить ей десяток зубов.

Из клиники суриката Носю забрали в новую семью. Сейчас она полностью здорова и довольна новому месту жительства.

Напомним, в конце прошлого года мы рассказывали, как енот Зорро из контактного зоопарка спас жизнь своему сородичу Ракете. Чтобы помочь заболевшему животному ветеринары попросили сделать питомца зоопарка донором крови.

ИСТОЧНИК KP.RU

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