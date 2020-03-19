2020-03-19T17:15:56+03:00
Происшествия

Привлекали «ОМОН»: в Екатеринбурге задержали банду сутенеров, насильно вовлекавшую девушек в занятия проституцией

Масштабная операция по их задержанию прошла накануне
Евгений Стоянов
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Пока официально произошедшее не комментируютПока официально произошедшее не комментируютФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге накануне прошла масштабная операция по задержанию банды сутенеров. По словам источника «КП» в правоохранительных органах, в операции по задержанию сутенеров принимали участие не только полицейские из ГУ МВД, но и бойцы ОМОНА Росгвардии.

Известно, что банда сутенеров насильно вовлекала девушек в занятия проституцией.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых пока воздержался от комментариев по этой теме, пояснив, что это делается в интересах следствия.

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В ходе «контрольной закупки» в сауне, расположенной в Пионерском микрорайоне, были задержаны две жрицы любви. Обе за оказание сексуальных услуг были привлечены к административной ответственности. А вот их сутенер будет отвечать, отбывая срок в колонии (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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