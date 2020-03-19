Привлекали «ОМОН»: в Екатеринбурге задержали банду сутенеров, насильно вовлекавшую девушек в занятия проституцией
В Екатеринбурге накануне прошла масштабная операция по задержанию банды сутенеров. По словам источника «КП» в правоохранительных органах, в операции по задержанию сутенеров принимали участие не только полицейские из ГУ МВД, но и бойцы ОМОНА Росгвардии.
Известно, что банда сутенеров насильно вовлекала девушек в занятия проституцией.
Руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых пока воздержался от комментариев по этой теме, пояснив, что это делается в интересах следствия.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ В Екатеринбурге посадили сутенера, снабжавшего сауны и бани проститутками
В ходе «контрольной закупки» в сауне, расположенной в Пионерском микрорайоне, были задержаны две жрицы любви. Обе за оказание сексуальных услуг были привлечены к административной ответственности. А вот их сутенер будет отвечать, отбывая срок в колонии (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU