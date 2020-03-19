2020-03-19T14:54:56+03:00
Общество

РЖД вернет деньги за билеты свердловчанам, отказавшимся от поездок из-за коронавируса

Под такую «акцию» попадают поезда, отправляющиеся с 18 по 31 марта
Мария Трапезникова
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Под такую «акцию» попадают поезда, отправляющиеся с 18 по 31 мартаПод такую «акцию» попадают поезда, отправляющиеся с 18 по 31 мартаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В РЖД пообещали вернуть деньги за билеты тем жителям Свердловской области, которые отказались от поездок в составах организованных групп из-за вспышки коронавируса. Об этом официально заявили в пресс-службе Центра развития туризма Свердловской области, отметив, что решение было принято в связи с отменой ряда массовый мероприятий в различных регионах страны.

- Всем пассажирам, отказавшимся от поездок в составах организованных групп на поездах, отправляющихся с 18 по 31 марта, будет обеспечен возврат полной стоимости билета и возмещен сбор за резервирование мест, - сообщают в пресс-службе.

При этом, при отправлении поездов с 1 апреля по 1 мая деньги будут возвращаться в соответствии с действующими правилами. Но компания приняла решение о возмещении сбора за резервирование для всех организованных групп.

ИСТОЧНИК KP.RU

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